Ensi vuonna ilmestyvä Doctor Who -nimike vie pelaajansa todellisuuden reunalle

Rakastettu Doctor Who -universumi aukenee pelaajille ensi vuonna aiheeseen liittyvän pelin voimin.

Doctor Who: The Edge of Reality jatkaa viime vuonna ilmestyneen VR-seikkailu Edge of Timen jalanjäljissä, joskaan tällä kertaa virtuaalikakkuloita ei tarvita. Pelaajan ja muiden sarjasta tuttujen hahmojen kontolla on pelastaa todellisuus aika-avaruutta sotkevilta uhilta. Tohtoreista mukana on ainakin Jodie Whittaker sekä David Tennant.

Doctor Who: The Edge of Reality julkaistaan keväällä 2021 PC:lle, Switchille, PlayStation 4:lle sekä Xbox Onelle.

Lisää aiheesta: