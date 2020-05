Doctor Whon ja Peaky Blindersin VR-maailmat laajenevat – Maze Theory sai mittavan rahoituksen kehitystyöhön

Lontoolainen pelistudio Maze Theory ilmoitti kahdesta uudesta tulevasta nimikkeestään.

Maze Theoryn VR-peli Doctor Who: The Edge of Time tehtiin yhteistyössä BBC Studiosin kanssa ja julkaistiin viime vuonna. Doctor Who: The Edge of Timen kehittivät Maze Theoryn vuonna 2018 muodostaneet Activision- ja PlayStation-veteraanit. Studio on tunnettu myös työn alla olevista VR-peleistä Peaky Blinders: The Kings Ransom sekä Engram (työnimeltään The Vanishing Act).

Maze Theory on saanut rahoituksen Yhdistyneen kuningaskunnan luovan sisällön EIS-rahastolta laajentaakseen moniteknisiä pelikokemuksiaan. Rahoitus kohdistuu uusiin Doctor Who- ja Peaky Blinders -sarjan peleihin sekä erilliseen mobiilipeliin. Studiolla on käsissään useita aktiivisia projekteja.

Ensimmäinen uusi Doctor Who -nimike julkaistaan ensi vuoden alkupuolella. Alustoina tulevat studion mukaan olemaan kaikki tärkeimmät konsolit sekä PC. Doctor Whota seuraa Kaigan Gamesin kanssa kehitetty mobiilikauhupeli. Maze Theory suunnittelee jo myös laajentavansa tulevaa VR-peliä Peaky Blinders - The King’s Ransom, kunhan se lanseerataan vuonna 2021. Studio muun muassa aikoo tuoda Peaky Blindersin useille eri alustoille.