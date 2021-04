Entinen CD Projekt RED -kehittäjä paljasti synkän Gord-fantasiaseikkailun

Uusi puolalainen pelikehitysstudio Covenant julkisti ensimmäisen pelinsä trailerin kera.

Covenantin perusti entinen CD Projekt REDin ja 11bits studion tuottaja Stan Just. Nyt uusi studio on paljastanut ensimmäisen nimikkeensä, joka on yhden pelaajan seikkailustrategia Gord. Synkkään fantasiamaailmaan sijoittuva Gord ammentaa innoitusta slaavilaisesta kansanperinteestä.

Tulevan pelin luvataan sisältävän ainutlaatuisia selviytymis-, etsintä- ja kaupunkirakenteluelementtejä, jotka pitävät pelaajat varpaillaan. Lisäksi Gordissa hyödynnetään prosessuaalisesti luotuja skenaarioita, joissa pelaajat jahtaavat tarunomaisia olentoja, kuten jättiläishämähäkkejä.

Gord julkaistaan pc:llä vuonna 2022.