WRC-sarja jatkaa kohti kymmenettä osaansa – julkistustraileri herkuttelee historiallisilla autoilla ja radoilla

Kehittäjä KT Racing julkisti jatkoa WRC-rallisarjalleen, vieläpä historiallista tunnelmaa huokuvan trailerin kera.

WRC 10 juhlistaa rallisarjan 50-vuotista taivalta uudella historiamoodilla, joka lupailee vievänsä pelaajat legendaaristen hetkien äärelle vuodesta 1973 nykypäivään. Mukana on myös kuluvan vuoden uudet rallitantereet Virossa, Kroatiassa, Belgiassa sekä Espanjassa. Lisäksi päästään kurvailemaan historiallisissa maisemissa, muun muassa Akropoliksella, San Remossa, Saksassa ja Argentiinassa. Erikoiskokeita on yhteensä 120, minkä lisäksi mukana on kaikki 52 tiimiä kaikista neljästä WRC-sarjasta. Trailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

WRC 10 julkaistaan syyskuun 2. päivä PC:lle, Xbox Onelle, Xbox Series S|X:lle, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle sekä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana Switchille.

