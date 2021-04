Lovecraft-henkeä huokuva Call of the Sea suuntaa pian myös PlayStationin valikoimiin

Mystiseen Lovecraft-universumiin sukeltava Call of the Sea julkaistaan pian myös PlayStation-konsoleille.

1930-lukulainen pulmaseikkailu nähtiin ensimmäistä kertaa viitisen kuukautta sitten PC:llä ja Xbox-konsoleilla. Norah Everhartin kinkkinen etsintäoperaatio kadonneen miehensä perässä sai osakseen enimmäkseen positiivisenpuoleisia arvosteluja – KonsoliFINin arvostelustakin napsahti varsin mukavat neljä tähteä.

Out of the Blue -studion kehittämä Call of the Sea julkaistaan toukokuussa sekä PlayStation 4:lle että PlayStation 5:lle.