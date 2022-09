Epic Games -kaupan ilmaispelit menivät vaihtoon – ensi viikonkin nimikkeet paljastettiin

Epic Games -pelikaupan ilmaispelivalikoima on mennyt vaihtoon torstaiseen tyyliinsä.

Seuraavan viikon ajan tarjolla on viinintekohommia Hunder Days – Winemaking Simulatorin opastuksella. Lisäksi Realm Royale Reforged -pelaajat voivat napata talteen Epic-kaupan asiakkaita varten räätälöidyn esinebundlen.

Syyskuun 15. päivä puolestaan tarjolle heitetään Islantin henkeäsalpaaviin maisemiin sijoittuva Spirit of the North sekä indieseikkailu The Captain.

Ilmaispelejä voi kaivella Epic Games -kaupasta, täältä.