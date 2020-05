Esimakua seuraavasta Spike Leen elokuvasta julki – Da 5 Bloodsin trailerilla vilahtaa Lauri Törniä näyttelevä Jasper Pääkkönen

Amerikkalaisohjaaja Spike Leen tuleva Da 5 Bloods -filmi on saanut trailerinsa.

Tarina keskittyy neljän sotaveteraanin ryhmään, joka palaa Vietnamiin etsimään kaatuneen joukkuejohtajansa jäännöksiä sekä kenties myös haudattua aarretta.

Mukana on liuta tuttuja näyttelijöitä, sillä pääosissa nähdään muun muassa Delroy Lindo (The Good Fight), Chadwick Boseman (Black Panther), Clarke Peters (The Wire), Norm Lewis (Scandal), Isiah Whitlock Jr. (The Wire) sekä Jean Reno (Leon).

Suomalaisittain mielenkiintoiseksi filmin tekee Jasper Pääkkönen, kuka esittää elokuvassa historiankirjoista tuttua Lauri Törniä. Pääkkönen nähtiin myös Leen ohjaamassa BlacKkKlansmanissa.

Da 5 Bloods saapuu Netflixiin kesäkuun 12. päivänä. Trailerin voi katsastaa alta.