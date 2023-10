Epic on paljastanut pelikauppansa ensi viikon ilmaisnimikkeet.

Tästä torstaista alkaen tarjolla ovat Eternal Threads sekä The Evil Within. Viimeksi mainitun tarinaa voi jatkaa lähes suorilta ensi viikolla, kun ilmaisvalikoimassa nähdään jatko-osa The Evil Within 2. Kauhumestari Shinji Mikamin kehittämän säikyttelyn lisäksi talteen voi napata kehutun Tandem: A Tale of Shadows -pulmaseikkailun.

Lisätietoja Epicin sivuilta, täältä.

