Marvel's Spider-Man 2 saa New Game Plus -ominaisuuden ennen vuodenvaihdetta

Marvel's Spider-Man 2 saa lisää ominaisuuksia julkaisun jälkeisissä päivityksissä.

Insomniacin James Stevensonin mukaan New Game Plus sekä tehtävien uudelleenpeluumahdollisuus eivät ehdi valmiiksi julkaisuun, mutta kumpainenkin ominaisuus on tulossa todennäköisesti jo ennen vuodenvaihdetta. Ensimmäinen päivitys saadaan linjoille heti julkaisun yhteydessä, ja Insomniac onkin kehottanut lataamaan sen hetimmiten, mukana on sen verran paljon ehostuksia levyversioon nähden.

Marvel's Spider-Man 2 on yksi vuoden suurimmista ja taatusti myös menestyneimmistä julkaisuista. Arvostelutkin lupailevat poikkeuksellisen hyvää, huiteleehan pelin Metacritic-keskiarvokin tätä kirjoittaessa 90 pisteen hujakoilla. KonsoliFINin komistus Tero Lepistökin heitti Spidulle varsin mojovat viisi tähteä, arvostelun voi lukea täältä.

Marvel's Spider-Man 2 julkaistaan perjantaina 20. lokakuuta PlayStation 5:lle.