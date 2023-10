Assassin's Creed Red -aiheinen kuva luo mahdollisen ensimmäisen silmäyksen uuteen päähenkilöön

Assassin's Creed: Codenamed Red -nimellä kulkevan seikkailun potentiaalista taidetta on ilmestynyt yhden pelin kirjoittajan LinkedIn-profiiliin.

Kirjoittaja Pierre Boudreau on julkaissut salaperäisen hahmon LinkedIn-ammattilaisprofiilinsa kansikuvaksi, ja monet spekuloivat josko kyseessä olisi tulevan Assassin's Creed: Codenamed Red -pelin päähenkilö. Japanilaisen rakennuksen edessä poseeraavalla feminiinisellä hahmolla on päässään salamurhailusarjan tavaramerkiksi muodostunut huppu. Mikäli julkaistu kuva on aito, on se myös ensimmäinen silmäys, joka Assassin's Creed Redistä on saatu pelin olemassaolon viime syyskuisen vahvistumisen jälkeen.

Assassin's Creed: Codenamed Redillä ei ole vielä virallista julkaisupäivää, mutta sen on aiemmin uumoiltu ilmestyvän vuonna 2024.

