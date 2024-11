Farming Simulator 25 esittelee uusia koneita ja kujeita maanviljelyn ystäville

Ensi viikolla ilmestyvä Farming Simulator 25 vie maanviljelysimulaation kokonaan uudelle, yksityiskohtaisemmalle tasolle.

Maajussilarppaajille tarjotaan entistä kattavampi valikoima työkoneita, laitteita ja viljelykasvien erikoisvälineitä. Farming Simulator 25 -pelistä löytyy yli 400 erilaista vehjettä, edustaen yli 150 kansainvälistä huippumerkkiä. Mukana on ainakin maanviljelijöille tuttuja suurbrändejä kuten Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland ja kotimainen Valtra. Valikoimassa ei rajoituta pelkästään traktoreihin ja leikkuupuimureihin, vaan tallissa on myös esimerkiksi paalaimia, metsätyökoneita ja erikoisempia viljelyvälineitä.

Lisäksi peliin on lisätty erilaisia käsityökaluja, kuten moottorisahoja, sekä työkoneiden tarvitsemaa materiaalia aina paalainten käyttöaineista kelmuihin ja kääremuoveihin. Valikoimaa täydentävät eri valmistajien tuotteet. Onpa mukaan laitettu uusia viljelykasvejakin, jotka saavat omat tuotantoketjunsa ja logistiset järjestelmänsä. Eikä siinä vielä kaikki, sillä luvassa on myös täysin uusia tuotantolaitoksia, kuten betonitehdas, sekä kasvihuone pienkasvien kasvatteluun.

Alla olevalla tuoreella esittelyvideolla syvennytään työkoneiden yksityiskohtiin ja teknisiin kiemuroihin. Farming Simulator 25 julkaistaan 12. marraskuuta PlayStation 5:lle, Xbox Series X/S:lle sekä PC:lle ja Macille.

