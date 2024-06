Uudenlaisiin maisemiin suuntaava Farming Simulator 25 julkistettiin lannantuoksuisen trailerin kera

Virtuaalinen maajusseilu jatkuu loppuvuodesta Farming Simulator 25:n myötä.

Virallisesti julkistettu Farming Simulator 25 lupailee parantavansa supersuosittua sarjaa syvemmällä pelattavuudella ja suuremmalla immersiolla. Viljelemään päästään ainakin Aasian riisipelloilla, Pohjois-Amerikan laakeissa maisemissa ja Euroopassa lampien ja jokien keskellä. Uutta viljeltävää on tarjolla ainakin reilusti yli 20 erilaista, eläinkuntaa ja maanviljelylaitteita unohtamatta. Erilaisia masiinoita on tarjolla 400 kappaletta ja rapiat, 150 eri valmistajalta – mainitaan nyt ainakin Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland ja Valtra.

Perusversion lisäksi PC-pelaajien ulottuville saapuu Collector's Edition, joka kätkee sisäänsä USB-käynnistysavaimen, 16-bittisen Mega Drive -konsolin inspiroiman peliversion sekä legendaarisen Chris Hülsbeckin säveltämän ääniraidan 15 kappaleen kera. Tämän päheän setin sisällöstä kuva uutisen lopussa.

Farming Simulator 25 julkaistaan marraskuun 12. päivä PC:lle (Steam, Epic Games), PlayStation 5:lle sekä Xbox Series S|X:lle.