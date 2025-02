Game Pass -pelejä, no niitähän saa helmikuussakin aina Far Crystä Avowediin saakka

Xbox on julkistanut helmikuun alkupuoliskon Game Pass -nimikkeensä.

Odotetuin peli taitaa olla kiistatta Fallout: New Vegas -kehittäjä Obsidian Entertainmentin Avowed, jota onkin ehditty odotella jo parinkin viivästyksen verran. Mukana on myös jokunen nimike, jotka ovat nyt saatavilla myös Standard-tason jäsenyyden turvin – näihin lukeutuu muun muassa Bethesdan kohuropellus Starfield. Myös valikoimista poistuvat pelit on listattuna uutisen lopussa.

Lisätietoja Xbox Wire -uutisesta, täältä.

4.2.

Far Cry: New Dawn (pilvi, konsoli, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

5.2.

Another Crab's Treasure (konsoli) – Game Pass Standard

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (konsoli) – Game Pass Standard

Starfield (Xbox Series S|X) – Game Pass Standard

6.2.

Madden NFL 25 (pilvi, konsoli, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

13.2.

Kingdom Two Crowns (pilvi, konsoli) – Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

18.2.

Avowed (pilvi, Xbox Series S|X, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Poistuvat 15.2.