HBO julkaisi uusia kuvakaappauksia The Last of Us -sarjan toiselta tuotantokaudelta

HBO tuuppailee hypejunaa liikkeelle The Last of Us -sarjan toisen tuotantokauden suhteen.

Toiselta kaudelta napatuissa uusissa kuvakaappauksissa nähdään päähahmoja Elliestä Dinaan toisten vihaamaan ja toisten tykkäämään Abbyyn saakka. Toisen tuotantokauden on kerrottu seurailevan The Last of Us Part II:n tapahtumia, mutta ilmeisesti kaikki pelin juonenkäänteet eivät vielä toiselle kaudelle kokonaan mahdu – jatkoa lienee siis luvassa.

The Last of Us -sarjan toisella kaudella nähdään rooleihinsa palaavat Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy) sekä Rutina Wesley (Maria). Uudempia tuttavuuksia ovat Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora) sekä Schitt's Creekistä tuttu Catherine O'Hara.

Seitsemän jaksoa kattava toinen kausi starttaa Max-palvelussa huhtikuussa.

Kuvat voi katsoa uutisen lopun galleriasta.