Eilen julkaistu Genshin Impact on uusi ilmaispelattava fantasiaseikkailu.

MiHoYon tuore nimike on herättänyt huomiota The Legend of Zelda: Breath of the Wildiinkin verratun taiteellisen tyylinsä vuoksi. Perinteisiä anime-hahmoja vilisevä Genshin Impact sijoittuu avoimeen maailmaan, jossa 2–4 pelaajaa taistelevat seitsemän elementin voimin.

Genshin Impact on saatavilla maksutta PlayStation 4:lle, PC:lle ja iOS-laitteille.