Torchlight III julkaistaan useimmille alustoille lokakuussa – Switch-versiota odotellaan vuoden loppuun

Torchlight III saapuu lokakuun 13. päivä PC.lle, PlayStation 4:le sekä Xbox Onelle. Switch-versiota saadaan odotella vuoden loppuun.

Torchlight III sijoittuu satakunta vuotta aiemman osan jälkimaininkeihin. Luvassa on luolastoihin sijoittuvaa, aavistuksen Diablo-henkistä, roolipelaamista joko yhden tai useamman hengen porukoissa. Meininkiä on päästy kokeilemaan jo aiemmin Steamin Early Access -palvelussa, mutta nyt luvassa on siis lopullinen julkaisu. Sarjan aiemmat osat nähtiin vuosina 2009 ja 2012.

Torchlight III:n kehittäjänä toimii Echtra Inc. julkaisuvastuun ollessa Perfect World Entertainmentilla.