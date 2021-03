Genshin Impactin tuleva päivitys juhlistaa rakkautta ja elämää Windblume-festivaalin merkeissä

Genshin Impact saa uudentyyppisen tarinantehtävän, joka muistuttaa hieman treffisimulaattoria.

Genshin Impactin seuraava päivitys on tarkoitus julkaista 17. maaliskuuta. Invitation of Windblume -nimeä kantava päivitys tuo tullessaan pelinsisäisen kevätfestivaalin. Kaikki pelaajat, jotka ovat saavuttaneet Adventure Rank 20:n tai sitä korkeamman tason ja suorittaneet Song of the Dragon and Freedom -tehtäväsarjan, saavat kutsun liittyä juhlintaan. Tapahtuman traileri on katsottavissa uutisen lopusta.

Invitation of Windblume sisältää useita minipelejä ja haasteita. Palkintoina komeilee erikoistavaroita ja -aseita, kuten neljän tähden Windblume Ode. Kehittäjä miHoYon mukaan udentyyppisellä tarinatehtävällä on useita erilaisia loppuja, jotka antavat pelaajille laatuaikaa Barbaran, Noellen, Bennettin ja Chongyunin kanssa, luoden rikkaan valikoiman muistoja yhdessä.

Tarkempia tietoja voi lueskella PlayStationin blogista.