Get Even -kehittäjien selviytymiskauhuroolipeli Chernobylite julkaistaan konsoleilla heinäkuussa

Julkaisija All In! Games ja kehittäjä The Farm 51 paljastivat selviytymiskauhuroolipeli Chernobyliten poistuvan Early Accessista heinäkuussa.

Chernobylite on tällä hetkellä saatavana Steamin ja GOG:n kautta, mutta Early Accessin päätyttyä peli julkaistaan myös PlayStation 4:llä ja Xbox Onella. PlayStation 5 ja Xbox Series X/S saavat omat julkaisunsa myöhemmin tänä vuonna.

Early Access -version ostaneet saavat pääsyn koko peliin, kun se julkaistaan, sekä kaikkeen tulevaan lisäsisältöön. Chernobyliten julkaisupäivätrailerin voi katsastaa alta.

