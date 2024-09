Syyskuun PlayStation Plus -lisäyksissä muun muuassa uunituore The Plucky Squire sekä Clank-robotin oma seikkailu

Syyskuu on edennyt siihen pisteeseen, että Sony on jälleen paljastanut tässä kuussa PlayStation Plus -valikoimiin lisättävät nimikkeet.

Premium- ja Extra-jäsenille tarjottavaa pelivalikoimaa johtaa sympaattinen ja suorastaan satukirjamainen seikkailu The Plucky Squire, joka saapuu heti julkaisussaan PS Plus -palveluun. Muita mainittavan arvoisia ovat ainakin persoonallinen selviytymispeli Night in the Woods sekä ansiokkaasti kirjoitettu, jopa yhteiskunnallisesti kantaa ottava tarinavetoinen reissu Road 96.

Klassikkopuolella puolestaan nähdään Ratchet & Clankista tutun Clank-robotin oma seikkailu Secret Agent Clank, joka nähtiin alun perin PSP-käsikonsolilla sekä myöhemmin PlayStation 2:lla. Maininnan arvoinen on myös todella härö Mister Mosquito, joka hämmensi aikoinaan myös PS2:lla. Muut nimikkeet ovat lueteltuna arvostelulinkkeineen uutisen lopussa.

Lisäykset voi pistää lataukseen syyskuun 17. päivä.

Game Catalog, Extra- ja Premium-tilaajille:

Classics & VR, ainoastaan Premium-tilaajille: