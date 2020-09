: Cyberpunk-tyylinen Ghostrunner lupailee parkouria ja toimintaa AAA-pelien tyyliin

Tätä tulevaa peliä et tiennyt kaipaavasi on juttusarja, joka esittelee lyhyesti kehitteillä olevia pelejä, joista toimituksemme jäsen on innostunut, kiinnostunut tai suoranaisen intopinkeänä.

Tuleva Ghostrunner kertoo scifiä ja postapokalyptistä menoa yhdistelevää tarinaa kuolleesta maailmasta ja epätoivoista kamppailua käyvistä selviytyjistä. Pääosassa heiluva hahmo on ainoa, joka pystyy taistelemaan sekä fyysisessä maailmassa että kyberavaruudessa, mikä pelaajan kannalta tarkoittaa nopsaa toimintaa sekä taistelua.

Pelin Steam-sivu lupailee "ainutlaatuista yksinpelikokemusta", joka tuo mukanaan nopeatempoista ja hurjaa taistelua omaperäisessä peliympäristössä. Juuri Switch-julkaisupäivän kertonut lehdistötiedote lupailee lisäksi tarjolla olevan "upeaa AAA-tason" pelailua.

Pitääkö tämä paikkansa, sitä päästään selvittelemään 27.10., jolloin Ghostrunner saapuu PlayStation 4:lle, Xbox Onelle, Switchille sekä PC:lle. Tuoreemman Switch-trailerin voi katsoa alta, kun taas yleisemmän trailerin voi katsoa jutun ylälaidasta.

