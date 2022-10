Gigamenin retromuusikot julkaisivat uutta

8-bittisen Nintendon pelien teemamusiikkeja uudelleensovittava Gigamen on julkaissut pitkästä aikaa uutta tuotantoa. Kaksikko on panostanut uuteen tuotokseensa isosti, sillä mukaan on saatu näyttelijät Sampo Marjomaa ja Vivian Virkin. 1930-luvun hengessä toteutetussa pätkässä soi Super Mario Bros. 2 -pelin Overworld-teema, jonka taustalla on ajan henkeen sopiva mustavalkoinen lyhytelokuvaelämys.

KonsoliFIN on kirjoittanut Gigamenista aikaisemmin artikkelin, jonka voit lukaista tästä.

Katso video alta: