Star Wars Eclipsen kerrotaan keskittyvän poliittiseen konfliktiin – myös uusi rotu tulossa Tähtien sota -universumiin

Sacred Symbols: A PlayStation Podcastissa paljastettiin todennäköisiä uusia Star Wars Eclipse -yksityiskohtia, mukaan lukien Star Wars -universumiin liittyvä uusi rotu.

Heavy Rain -kehittäjä Quantic Dream paljasti Star Wars Eclipsen viime vuoden joulukuussa. Peli on yhä hyvin varhaisessa kehitysvaiheessa, mutta Colin Moriartyn, Chris "Ray Gun" Maldonadon ja Dustin Furmanin Sacred Symbols: A PlayStation Podcastissa kuvaillaan heille toimitettuja asiakirjoja, jotka näyttävät antavan yleiskatsauksen yhteen Star Wars Eclipsen päähenkilöistä ja hänen motiiveistaan. Podcastissa kerrotaan myös, että pelin käsikirjoittajina toimivat jo aiemmista Quantic Dreamin peleistä tutut David Cage ja Adam Williams.

"Tämän podcastin näkemät materiaalit kuvaavat niin sanottua Project S:ää, jonka päähenkilö on Sarah. Sarah kuvataan urheilulliseksi kolmekymppiseksi ja ihmisen kaltaisen rodun jäseneksi. Tämä rotu on jonkinlaisen imperiumin johdossa, jonka nimi on Zaraan, rotu, jota ei ole aiemmin nähty Star Warsissa", kertoo Sacred Symbols -väki.

Zaraanin kerrotaan olevan ylpeä poliittisesta ja sotilaallisesta aggressiivisuudestaan. Tähtien sodan tapaan myöskään miesten ja naisten rooleissa tai vastuualueissa ei juurikaan ole eroa rodun sisällä. Ainakin osa pelistä kuulostaakin pyörivän valtakuntansa suorittaman väkivallan fanaattisen kannattajan Sarahin ja hänen pehmeämpiä arvoja kannattavan puolisonsa sekä heidän suhteensa ympärillä.

Kaikki tämä on kuitenkin vielä vain puheiden varassa, sillä Star Wars Eclipsestä ei ole kuultu virallisia päivityksiä sen julkistamisen jälkeen. Tuolloin paljastetun ensimmäisen trailerin voi katsastaa alta.

Lisää aiheesta: