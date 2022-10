Zelda-pelistä tutut maisemat luotiin Halo Infinite -räiskintään – video esittelee lopputulosta yli vartin verran

Halo Infinite taipuu moneen, muun muassa The Legend of Zelda: Ocarina of Time -pelistä tutun alueen luomiseen.

Näin ainakin Red Nomster -nimimerkillä videoita YouTubeen jakavan pelaajan uuden luomuksen perusteella. Hän on nimittäin luonut Ocarina of Timen aloitusalueena toimivan Kokiri Forestin Halo Infiniten Forge-moodin avulla.

Oheinen video esittelee luomusta sen monista eri kulmista aina toimivine tikapuineen ja leijailevine Navi-keijuineen. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Red Nomster on luonut tuttuja maisemia Halo Infiniten avulla. Hän on aiemmin muun muassa luonut Toy Story -teemaisen luomuksen samaiseen tapaan.

Lisää aiheesta: