Googlen uusi Chromecast ei tue julkaisussaan Googlen Stadia-pelipalvelua

Googlen uusi Chromecast-malli ei tue samaisen firman Stadia-pelipalvelua.

Eilen julkistettu, palttiarallaa 50 dollarin hujakoille asettuva, Chromecast with Google TV:llä ei voi toistaiseksi tahkota Stadia-nimikkeitä. Ominaisuuden muassaan tuova sovellus on toki tarkoitus julkaista, mutta moista täytyy odotella kuudesta kuukaudesta aina vuoteen saakka. Mikäli Stadian pelivalikoima kiinnostaa, on siis syytä pysytellä vanhassa kunnon Chromecast Ultrassa, jolla homma rullaa entiseen malliin.

Alla vielä traileria Chromcast with Google TV:n tiimoilta: