Pilvipelaamisen seuraavat yrittäjät – vertailussa Geforce NOW ja Google Stadia

Siinä missä video- ja musiikkipalvelut ovat suurimmaksi osaksi siirtyneet verkon puolelle, peliala hakee vielä muotoaan asian suhteen. Pelit ovat interaktiivisena viihteenä huomattavasti haastavampi toteuttaa pilvipalvelun kautta, koska ruudun tapahtumia ei voi puskuroida muistiin tapahtumien reaaliaikaisuuden takia. Liikutettavat datamäärät ovat lisäksi korkeita, joten pelaaminen vaatii viiveetöntä ja nopeaa verkkoyhteyttä, jotta kokemus pysyy sulavana.

Useita eri alustoja on tälläkin hetkellä tarjolla taikka kehitteillä, kun taas moni yrittäjä on jo ehtinyt kaatua. KonsoliFIN otti testiin Googlen Stadia Pro -tilauksen sekä Nvidian Geforce NOW Founders -jäsenyyden.

Palveluita testattiin Lenovo T480 -tietokoneella ja 100/10M-verkkoyhteydellä.

Mitä

Google Stadia on hakukonejätin pelaamiseen keskittyvä pilvipalvelu. Marraskuussa 2019 (KonsoliFINin ensitesti) julkaistu alusta on edelleen aktiivisessa kehityksessä, sillä monet luvatut ominaisuudet uupuvat vielä. Stadia käyttää omaa pelikirjastoaan.

Geforce NOW on Nvidian pilvipohjainen pelien suoratoistopalvelu, joka avautui kaikkien tarjolle helmikuussa 2020 pitkän beetavaiheen jälkeen. Alusta tukee valikoituja Steamin, Uplayn ja Epic Games Storen tuotteita, jolloin jo kauppapaikoilta ostamiaan pelejä voi käyttää palvelun kautta.

Miten

Google Stadia toimii Chrome-selainta tukevilla tietokoneilla, Chromecast Ultralla ja valituilla Android-malleilla. Lisäksi tarvitaan Stadia-puhelinsovellus, joka on saatavilla myös iOS:lle. Googlen verkkokaupassa on myynnissä paketti, joka sisältää 4K-resoluutiota tukevan Chromecast-toistimen, Stadian oman kontrollerin ja kolme kuukautta Pro-tilausta.

Mikä ihmeen Stadia, kysyt.

Geforce NOW vaatii tietokoneelle saman nimisen sovelluksen. Palvelua voi käyttää lisäksi Shield TV:llä ja Android-laitteilla.

Hinta

Google Stadia tarjoaa tällä hetkellä kahden kuukauden kokeilujakson Pro-tilauksesta. Normaalisti tilaus maksaa 9,99 euroa kuukaudessa. Jäsenyys mahdollistaa 4K-resoluution, HDR-tuen ja 5.1.-surround-äänien lisäksi muutaman ilmaispelin ja alennuksia kauppapaikalta. Ilman Pro-tilausta pelaavat joutuvat tyytymään 1080p-tarkkuuteen.

RTX-tuki on tarjolla jäsenille.

Geforce NOW tarjoaa ilmaisjäsenyyden, joka rajoittaa peliajan tunnin jaksoihin. Pelaaja joutuu myös odottamaan seuraavaa vapaata istuntoa. Founders-jäsenyys poistaa aikarajoituksen, toimii ohituskaistana istuntojonoissa ja mahdollistaa RTX-tuen. Tällä hetkellä Founders-jäsenyydet ovat loppuunmyyty, mutta normaalisti vuoden tilausjakso maksaa 4,99 euroa kuukaudessa ollen ensimmäisen kolme kuukautta ilmainen.

Käyttöönotto

Google Stadian käyttöönotto on tehty suhteellisen helpoksi. Tunnuksen luonnin jälkeen tarvitsee vain ladata Stadia-puhelinsovellus ja asentaa Chrome-selain koneelle. Chromecastin alustus on myös suoraviivaista ruudulla lukevien ohjeiden avulla. Avuksi tarvitaan älypuhelin. Stadian oma kontrolleri yhdistetään suoraan käyttäjän langattomaan verkkoon, jolloin viive konesalin suuntaan saadaan minimoitua. PC:llä pelatessa voi käyttää myös Xboxin tai PlayStationin ohjaimia, mutta vain USB-kaapelin välityksellä. Langaton tuki on tulossa myöhemmin.

Pelit lisätään Geforce NOW:n kirjastoon manuaalisesti haun avulla.

Geforce NOW tarvitsee sovelluksen ja tunnukset toimiakseen. Käyttöliittymä on varsinkin alkuun sekava, sillä pelin käynnistys avaa erillisen etäpöytäyhteyden pilvessä pyörivään istuntoon, johon kirjaudutaan alustakohtaisilla (Steam, Uplay, Epic Games Store) tunnuksilla. Ensimmäisellä kerralla nimike pitää vielä näennäisesti asentaa, vaikka prosessi kestää vain silmänräpäyksen: pelejä ei siis oikeasti ladata tai odotella.

Pelikirjasto

Google Stadia on pelivalikoiman suhteen edelleen lähtökuopissa. Ubisoftin panostus alustaan näkyy, mutta muuten kirjasto on suhteellisen suppea ja yllätyksetön sisältäen noin neljäkymmentä vaihtoehtoa. Espanjalainen Gylt on tällä hetkellä ainoa Stadian yksinoikeustitteli, mutta lisää on tulossa lähitulevaisuudessa. Kauppapaikka on integroitu suoraan käyttöliittymään.

Stadian pelikirjasto ei tarjoa yllätyksiä.

Geforce NOW:n pelikirjasto on huomattavasti laajempi kuin kilpailijansa, vaikka tarjonnasta puuttuu tiettyjen studioiden ja julkaisijoiden tittelit. Moni tuote on myös poistunut valikoimasta täysin yllättäen. Tarjolla on teoksia laidasta laitaan – ilmaispeleistä ostoversioihin – vaikkakin osa on sidottu tietyn palveluntarjoajan piiriin. Esimerkiksi kotimainen Control on pelattavissa Epic Games Storen kautta, mutta Steam-version omistajat jäävät nuolemaan näppejään. Pelikirjastoaan ei voi synkronoida suoraan palveluun, vaan pelit pitää lisätä ärsyttävästi yksi kerrallaan hakutoimintoa käyttäen. Lisäksi uusien pelien osto tehdään halutun kauppapaikan kautta.

Toimivuus

Google Stadiaa testattiin Assassin’s Creed: Odysseyn, Tom Clancy’s: The Division 2:n, Gyltin, GRIDin ja Destiny 2:n avulla. Muutamista hikotteluista huolimatta palvelu toimi tasaisen varmasti ilman suurempaa viivettä tai nykimistä. Muutaman kerran resoluutiossa näkyi selkeää suttuisuutta, mutta yleensä tilanne korjautui nopeasti. Destinyn kaltainen verkkopeli tuntui tahmaavan muita enemmän. Isommalla ruudulla toiminta ei näytä yhtä hyvältä kuin vastaava, paikallisesti pyörivä nimike – mutta pääasiassa kokemus oli positiivinen. Stadian vahvuus on sen yksinkertainen käyttöliittymä, sillä pelit käynnistyvät suoraan selaimeen ilman säätöä.

Geforce NOW testattiin Trine 4:n, Comanchen, Darksiders Genesiksen, World War Z:n ja Destiny 2:n voimin. Näistä zombimoninpeli World War Z tuntui ajoittain pelikelvottomalta, muiden rullatessa ilman suurempia haasteita. Välillä sovellus varoitteli huonosta verkkoyhteydestä ilman näkyvää syytä. Kaikki nimikkeet näyttivät hyvältä, toiminnan ollessa pääsääntöisesti viiveetöntä. Trinen kaltainen tarkkaa ajoitusta vaativa tasoloikka ei kärsinyt suoratoiston aiheuttamasta lagista. Geforcen käyttöliittymä on tarpeettoman hankala, eikä pelikatalogin selaus ole kovinkaan kätevää. Lisäksi pelien poistuminen palvelusta ilman varoitusta nostatti varoitusmerkkejä ilmaan.

Graafista loistoa on turha verrata oman teho-PC:n piirtojälkeen.

Molemmat palvelut toimivat odotuksia paremmin, mutta graafista loistoa on turha verrata oman teho-PC:n piirtojälkeen. Lisäksi on hyvä muistaa, että verkkoyhteyden on oltava luotettava, ja kaikki samanaikainen kuorma verkossa – Netflixin katsominen tai muu kuormitus – saattaa heikentää laatua. Nopea lanka- tai wlan-yhteys voittaa aina epävarman 4G-kaistan. Älypuhelimella pelatessa erillinen ohjain on periaatteessa pakollinen, sillä kosketusnäytön painikkeet ovat käyttökelvottomat.

Google Stadia – helppo, mutta suppea

Googlen Stadia-pilvipelipalvelun alkutaival ei ole ollut helpoimmasta päästä. Yritys haparoi palvelun markkinoinnissa jättäen monet kyselemään mitä ja miten. Useat luvatut ominaisuudet ovat edelleen kehitystyön alla, vaikka syksyisen lanseerauksen jälkeen tarjonta onkin päivittynyt tasaiseen tahtiin.

Pelaamisen aloittaminen on superhelppoa Stadialla.

Stadian käyttö on suoraviivaista. Pelit käynnistetään valikosta painamalla Play-nappia. Tämän jälkeen nimike lähtee rullaamaan ruudulle välittömästi: ei asennuksia tai pelien ohjelmistopäivityksiä. Käyttöliittymä on selkeä, mutta parit omituisuudet paljastavat kehitystyön keskeneräisyyden. Esimerkiksi striimin resoluutiota ei voi vaihtaa PC:ltä, vaan sitä varten pitää siirtyä mobiilisovellukseen. Toisaalta osaa asetuksista ei voi säätää sovelluksella.

Keskeneräisyys näkyy esimerkiksi asetuksien omituisuuksissa.

Pelejä voi jatkaa alustalta toiselle hypätessä huomaamattomasti, eli tarina jatkuu suoraan siitä mihin se jäi – samalla tavalla kuin sarjaa katsoisi Netflixistä usealla päätteellä. Pelit rullasivat testissä pääsääntöisesti hyvin, vaikka satunnaisia nykimisiä tapahtui. Resoluutio ei myöskään ole samalla tasolla kuin kiintolevyltä pelattaessa, mutta silti Assassin’s Creedin näkeminen tehottomalla työkoneella tai älypuhelimella vakuuttaa: viive liikkumisessa on periaatteessa huomaamaton.

Stadia on toimiva, vaivaton ja helppo tuote.

Eräänlaisesta keskeneräisyydestään huolimatta Stadia on toimiva, vaivaton ja helppo tuote, jonka suurin haaste on sen kohderyhmä. Paljon pelaavilla on jo koneet ja konsolit kotona, joten Googlen tarjonta ei vetoa heihin. Samaan aikaan kasuaalipelaajat eivät ymmärrä uuden, epäselvästi markkinoidun tuotteen päälle. Konseptin yllä leijuu edelleen muutama kysymysmerkki, eikä kauppapaikan hintataso taikka valikoima vetoa heräteostoksille: Pelin lisäksi käyttäjä ostaa itselleen käytännössä käyttöoikeuden myös itse alustaan, mikä näkyy loppusummassa. Seuraavat vuodet näyttävät mihin palvelu kehittyy – vai kokeeko Stadia Google+:n kohtalon.

Geforce NOW – sekavuuden kautta plussalle

Ilmainen tunnin pelisessio tarjoaa oivan tavan testata Geforce NOW:n toimivuutta. Vaikka käyttökokemus voisikin olla suoraviivaisempi ja käyttäjäystävällisempi, niin NOW:ssa näkyy sen pitkä beetavaihe: tekniikka toimii mallikkaasti, kunhan itse pelin saa käyntiin.

Geforce NOW on kuluttaja- ja lompakkoystävällinen vaihtoehto.

Palvelun vahvuus lepää vahvasti jo valmiiksi omistettujen teosten käytössä, sillä sitä kautta pilvipelaamiseen pääsee käsiksi ilman suurta alkupanostusta tai riskiä. Lisäksi tuettujen nimikkeiden määrä on moninkertainen Stadiaan nähden.

Omat pelit näkyvät katalogissa siisteinä kuvakkeina.

Katalogista salakavalasti poistuvat tuotteet herättävät pientä huolenaihetta, ja pieniä nykimisiä osui testirupeamiin, mutta pilvipalveluksi Geforce NOW on kuluttaja- ja lompakkoystävällinen vaihtoehto. Kaiken kaikkiaan palvelu jättää positiivisen maun suuhun ja todistaa, että pelaamisesta voi nauttia myös vanhentuneella raudalla tai mobiilialustalla – kunhan muistaa pitää odotuksensa realistisina.