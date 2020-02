Stadialle tulossa viisi uutta peliä, mukana kolme First on Stadia -nimikettä

Google ilahdutti pilvipalvelu Stadian käyttäjiä ilmoittamalla uusista peleistä, jotka saapuvat alustalle tulevien kuukausien aikana.

Ensimmäistä kertaa Stadian lanseeraamisen jälkeen tilaajat voivat viimein odottaa jotain uutta. Valikoimaan ovat tulossa Serious Sam Collection ja Panzer Dragoon: Remake sekä Stadialla ennen muita alustoja julkaistavat Lost Words: Beyond the Page, Stacks on Stacks (on Stacks) ja Spitlings.

Uutinen on kuitenkin jakanut mielipiteitä, sillä osa käyttäjistä kokee tulevien pelien laadun olevan turhan heikko Stadialle. Keskustelu käy vilkkaana muun muassa Redditissä.

KonsoliFIN kävi testaamassa Stadiaa Googlen kutsumana viime vuoden marraskuussa. Lue toimituksen mietteitä palvelusta demotilaisuuden jälkeen: Kaikki Stadiasta ja vähän enemmän – KonsoliFIN kävi testaamassa uutta tapaa pelata.

Jo Stadian julkaisussa mukana olleet pelit löytyvät täältä.

Katso trailerit Stadialla ensimmäisinä julkaistavista nimikkeistä alta.