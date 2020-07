Gorillaz-yhtye on julkaissut uuden kappaleen, joka lainaa nimensä kohta pyöreät 40 vuotta täyttävältä Pac-Man-hahmolta.

PAC-MAN-kappaleen lyriikoissa on kuultavissa monia viittauksia tuttuun keltaiseen hahmoon sekä peliin, eikä musiikkivideokaan jää niitä vaille. Rallissa on mukana räppäri ScHoolboy Q. Kyseinen kappale on "viides episodi" virtuaalisen bändin Song Machine -kokonaisuudesta.