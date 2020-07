Mafia: Definitive Edition on alkuperäisen vuoden 2002 julkaisun perusteellinen uusioversio.

Hangar 13:n esittelemällä 4K-pelikuvavideolla pääosassa on Trip to the Country -tehtävä. Vajaan vartin pätkässä nähdään muun muassa uusittuja aikakauden mukaisia ajoneuvoja sekä polkupyöriä.

Pelikuvamateriaalin lisäksi rikosseikkailusta ei ole paljoa uutta tietoa.

Mafia: Definitive Edition ilmestyy PC:lle, PlayStation 4:lle sekä Xbox Onelle 25. syyskuuta.