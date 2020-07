Sucker Punch melkein teki steampunk-pelin Ghost of Tsushiman sijaan – katso miltä se olisi näyttänyt

Sucker Punch näyttää suunnitelleen avoimen maailman steampunk-peliä, mutta vaihtaneen idean lopulta samurai-seikkailuun.

Internettiin on vuotanut yksitoistaminuuttinen Prophecy-nimisen pelin demovideo. Demon tiedostot viittaavat siihen, että se on luotu vuonna 2015. Tämä on vuosi sen jälkeen, kun Sucker Punchin PS4-yksinoikeus Infamous: Second Son ilmestyi.

Prophecyn pelikuvademo leviää Redditissä, ja Reseterasta löytyy useita hahmomalleja. Vuodon lähde on vielä epäselvä, eikä Sucker Punch ole antanut virallista lausuntoa asian suhteen.