Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition on arvostelupommituksen kohteena Metacriticissa – pelaajat vaativat hyvityksiä

Turhautuneet fanit harrastavat arviopommitusta ja vaativat hyvityksiä Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Editionin pc-version toimimattomuudesta.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Editionilla on tällä hetkellä surkeat 0,6 käyttäjäpistettä pc:llä sekä Switchillä Metacritic-arvostelusivustolla. Xbox One- ja Xbox Series -versiot ovat pykälän alempana, 0,5 pisteessä. PlayStation 5 nauttii korkeimmasta, 0,9 pisteen lukemasta.

Lukuisat ongelmat pelin julkaisussa ovat aiheuttaneet suuttumusta ja pelaajat vaativatkin nyt rahojensa palauttamista. Rockstar joutui jopa vetämään pc-version pois myynnistä lisensoimattoman musiikin ja kääntämättömän koodin löytämisen jälkeen.