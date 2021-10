Pitkään huhuiltu Grand Theft Auto -trilogia paljastettiin virallisesti – julkaistaan "pian" lähestulkoon kaikille alustoille

Rockstar on aikeissa tuoda Grand Theft Auto -kokoelmansa ehostettuna nykylaitteille, kuten pidemmän aikaa on huhuiltu.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition niputtaa samaan pakettiin Grand Theft Auto III:n, Grand Theft Auto: Vice Cityn sekä Grand Theft Auto: San Andreaksen. Kolmikon ulkoasua ja pelimekaniikkaa on modernisoitu maltillisesti kunnioittaen kuitenkin alkuperäisteosten fiilistä. Lisätietoja voi lueskella Rockstarin virallisesta tiedotteesta, täältä. Uutisen loppuun upotettu kiusoittelutraileri ei vielä näytä varsinaista pelikuvaa, vaikka tunnelmallinen videopätkä onkin kyseessä.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition julkaistaan "pian" PC:lle (Rockstar Games Launcher), Switchille, sekä Xbox- ja PlayStation-konsoliperheille. Jopa Android ja iOS saavat oman versionsa ensi vuoden puolella.