Heinäkuun PlayStation Plus -katalogissa mukavat 18 peliä ylistetystä moninpelistä samuraitoimintaan

Sony on tuttuun tapaan paljastanut uudet PlayStation Plus -katalogin pelilisäykset kuluvalle kuulle. Extra- ja Premium-tason tilaajat saavat heinäkuussa ulottuvilleen kahdeksantoista uutta nimikettä.

Tarjolle saapuu muun muassa It Takes Two, ylistystä saanut kaksinpeliseikkailu. Arviossamme (klik) ruotsalaisen Hazelight Studiosin tuotos keräsi viisi tähteä viidestä. Enemmän toimintaa puolestaan edustaa esimerkiksi Samurai Warriors 5, joka arviomme (klik) mukaan on perin arvattavaa mutta silti viihdyttävää räimettä. Koko listauksen voi katsoa alta.

PlayStation Plus Extran ja Premiumin pelikatalogin uudet nimikkeet:

PlayStation Premium | Classics

Gravity Crash Portable – PS4, PS5

Twisted Metal – PS4, PS5

Twisted Metal 2 – PS4, PS5

Nimikkeet saapuvat tarjolle päivämäärällä 18.7.