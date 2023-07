Indiepelien Demo Fest käynnistyy Xbox-konsoleilla ensi viikolla

ID@Xbox Demo Fest -tapahtuma starttailee heinäkuun 11. päivä.

ID@Xbox Demo Fest tuo pelaajien ulottuville nelisenkymmentä pelattavaa demoa, vielä julkaisemattomista indiepeleistä. Tarkoituksena on tarjota kehittäjille palautetta pelien varhaisversioista, minkä vuoksi tarjolla saattaa olla hyvinkin kehityskaarensa alkuvaiheessa olevia tuotoksia.

Tarkempi pelilista julkaistaan myöhemmin, mutta Xbox Wiressä mainitaan jo muun muassa Demonschool, Lies of P, Sea of Stars, The Wandering Village sekä Worldless.

Tapahtuma jatkuu heinäkuun 17. päivään saakka.