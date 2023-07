HBO:n The Last of Us -sarja kahmi valtavasti Emmy-ehdokkuuksia

HBO:n The Last of Us -televisiosarja on kahminut huiman määrän Emmy-ehdokkuuksia.

Alkuvuodesta julkaistu ensimmäinen The Last of Us -kausi tuntui olevan sekä katsojien että kriitikoiden mieleen. Tämä heijastuu myös televisioalan Emmy-ehdokkuuksien määrään, sillä sarja on ehdolla peräti 24 eri palkintokategoriassa.

Pääosarooleistaan Emmy-ehdokkuuden nappasivat Pedro Pascal sekä Bella Ramsey, minkä lisäksi vieraileviakin tähtiä on kelpuutettu ehdolle peräti seitsemän kertaa. The Last of Us saattaa napata lisäksi pystejä muun muassa ohjauksesta, maskeerauksesta, käsikirjoituksesta, erikoistehosteista, leikkauksesta sekä tietysti parhaasta draamasarjasta. Kaikki kategoriat on lueteltu uutisen lopussa.

The Last of Us on etenemässä hiljalleen kohti toista tuotantokauttaan – moisen julkaisuaikataulusta ei ole kuitenkaan toistaiseksi tietoa.