High on Life on Xboxin vuoden 2022 menestynein Game Pass -julkaisu

Microsoft ilmoitti, että High on Life on rikkonut useita merkittäviä Xbox Game Passin käyttöennätyksiä.

Squanch Gamesin komediallinen ensimmäisen persoonan räiskintäpeli High on Life on Microsoftin mukaan Xbox Game Passin tämän vuoden suurin julkaisu. Lisäksi se on kivunnut kaikkien aikojen suurimmaksi kolmannen osapuolen Game Pass -julkaisuksi ja koko tilauspalvelun suurimmaksi yksinpelijulkaisuksi. Kyseiset saavutukset perustuvat High on Lifen viiden ensimmäisen julkaisun jälkeisen päivän aikana pelattujen tuntien yhteismäärään.

12. joulukuuta Xbox Seriesillä, Xbox Onella ja PC:llä julkaistu High on Life on saatavilla sekä Xbox Game Passin että PC Game Passin kautta.

Lue Joonatanin mietteitä pelistä, jota hän pääsi testailemaan GC 2022:ssa: High On Life lupaa paljon, mutta kaipaa freesimpiä vitsejä.