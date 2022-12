Goat Simulator 3 -mainos sisälsi GTA VI -videomateriaalia – Take Two ei ollut iloinen, mainos poistettiin nopealla tahdilla

Goat Simulator 3:n hassunhauska traileri on vedetty pois Take Two -yhtiön toimesta.

Useammillekin peleille irvailevan Goat Simulator 3:n trailerilla nähtiin NPC-hahmo Shaun keskustelemassa työhistoriastaan. Tässä pätkässä nähtiin lyhyt insertti keskeneräisestä Grand Theft Auto VI -pelistä, joka puolestaan oli napattu taannoisesta jättivuodosta. Tämähän ei luonnollisesti ollut Rockstarin emoyhtiö Take Two Interactiven mieleen, joten klippi on sittemmin vaadittu poistettavaksi.

Mitä sitten Grand Theft Auto VI -peliin tulee, on jättiprojekti edelleen Rockstarilla työn alla. Julkaisuajankohdasta ei ole toistaiseksi mitään tietoa, mutta vuoto ei kehittäjän lausunnon mukaan ole sen suuremmin vaikuttanut projektin etenemiseen.

Coffee Stainin kehittämä Goat Simulator 3 on saatavilla PC:lle, PlayStation 5:lle sekä Xbox Series X|S:lle.

Lisää aiheesta: