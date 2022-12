Horizon Forbidden Westin keväisen lisäsisällön pääsee kokemaan ainoastaan PlayStation 5:llä – Burning Shores vie Aloyn Los Angelesin raunioille

Guerilla Games on valottanut suunnitelmiaan Horizon Forbidden Westin lisäsisällöstä. Aloyn seikkailut jatkuvat ensi vuoden huhtikuussa Burning Shores -nimisellä laajennuspaketilla.

Tapahtumapaikaksi jatkoseikkailulle on paljastunut Los Angeles – tai tarkemmin sanottuna sen rauniot, johon Aloy siirtyy ilmateitse. Kehittäjän mukaan luvassa on entistä eeppisempää menoa niin maisemien kuin etenkin massiivisten taisteluiden osalta. Tästä syystä Guerilla Games on päätynyt jättämään edellisen sukupolven version tyystin väliin, joten kyseinen laajennusosa saapuu ainoastaan PlayStation 5:lle.

Horizon Forbidden West: Burning Shoresin viralliseksi julkaisupäiväksi vahvistettiin 19.4.2023.