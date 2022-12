Sonyn konsoliyksinoikeudet kääntyvät enenevissä määrin myös PC:lle – seuraavaksi vuorossa Returnal ja The Last of Us Part I

Sony jatkaa konsoliyksinoikeuksiensa tuomista myös PC:n valikoimiin.

The Game Awardsissa paljastettiin että PC-käsittelyn saavat niin Housemarquen räiskintä Returnal kuin myös alkuperäisen The Last of Usin uusioversio The Last of Us Part I. Kumpainenkin seurannevat Sonyn aiempien PC-käännösten jalanjäljissä siinä, että pelillisiä uudistuksia ei ole suuremmin mukana, joskin tekninen puoli hyödyntää luonnollisesti tehokasta tietokonerautaa. Kumpaisenkin trailerit on upotettu uutisen yhteyteen.

Returnal nähdään PC:llä alkuvuodesta 2023, The Last of Us Part I puolestaan maaliskuun 3. päivä.