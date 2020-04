Hotki ja jahtaa 3D:nä – Pac-Man Championship Edition 2 ilmaisjaossa kolmella alustalla

Pac-Man Championship Edition 2 on ilmaisjaossa PlayStation 4:lle, Xbox Onelle sekä PC:lle Steamin kautta.

Bandai Namco pyytää kaikkia fanejaan pysyttelemään kotona. Kevään ja kesän riennot peruuntuvat ympäri maailmaa, ja monet tapahtumat järjestetäänkin virtuaalisina. Bandai Namco laittaa Pac-Manin hyväntahdonlähettilään asialle, ja tarjoaa PAC-MAN Championship Edition 2:n ilmaiseksi 24. huhtikuuta – 10. toukokuuta. Klassikkopelin tuoreimmassa versiossa hotkitaan ja jahdataan upeassa 3D-maailmassa.

Pac-Man Championship Edition 2 julkaistiin syyskuussa 2016 Nintendo Switchillä, PlayStation 4:lla, Xbox Onella sekä PC:llä.

We’re asking fans to do their part and have #MoreFunForEveryone - at home!

To lend a ✋, we’re sending our goodwill ambassador, PAC-MAN, into every 🏠 by making PAC-MAN Championship Edition 2 free from 4/24 - 5/10! pic.twitter.com/tuHZDqPoYd

— BANDAI NAMCO EU (@BandaiNamcoEU) April 24, 2020