Mortal Kombat Legends: Scorpionin kosto – Johnny Cage kohtaa Barakan

Mortal Kombat on yksi kaikkien aikojen suosituimmista videopelisarjoista. Tarina herää eloon Warner Bros.:in animaatioelokuvassa, jonka takana ovat Scooby-Doon tekijät.

Elokuvan pääosissa ovat Joel McHale Johnny Cagena ja Jennifer Carpenter Sonya Bladena. Ethan Spauldingin (Batman: Assault on Arkham, Director of Justice League: Throne of Atlantis, Scooby-Doo: Return to Zombie Island) ohjaus yhdistyy Jeremy Adamsin (Supernatural, Teen Titans Go! vs. Teen Titans, Justice League Action) käsikirjoitukseen.

Mortal Kombat -pelisarjaan pohjautuen on tekeillä myös toimintaelokuva, jonka on määrä valmistua vuoden 2021 alussa. KonsoliFIN uutisoi asiasta jo viime vuoden puolella.

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revengen digitaalinen ensi-ilta oli 12. huhtikuuta. Elokuva saa 4K Ultra HD-, Blu-ray- ja DVD-julkaisut 28. huhtikuuta.

Katso alta pätkä, jossa Johnny Cagelle selviää, ettei hän olekaan filmin kuvauspaikalla.

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge -traileri: