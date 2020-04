Spotify rullaa nyt yhä useammalla konsolilla – pelaajien musiikin kuuntelu lisääntynyt huomattavasti

Spotify on yhä ahkerammassa ja ahkerammassa käytössä myös pelikonsoleilla, kertoo suoratoistojätti tiedotteessaan.

Maaliskuun 16. ja huhtikuun 12. päivän välisenä aikana Spotifyn kasaamien pelaamista rytmittävien soittolistojen kuuntelun kerrotaan lisääntyneen peräti 41 prosentin verran. Pelikonsoleilta on striimattu eniten Billie Eilishiä ja Lil Uzi Vertiä, kun taas suosituimmat kappaleet ovat Roddy Ricchin The Box ja Lil Moseyn Blueberry Faygo. Podcastien puolella suosittuja ovat olleet Joe Budden Podcast with Rory & Mal sekä Last Podcast On The Left.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana Spotify on havainnut striimauksen lisääntuneen reilusti aamulla ja aamupäivällä, liekö sitten syynä ihmisten koronakaranteenit.

Tarkempia tietoja voi lueskella Spotifyn For the Record -blogahduksesta tai samaisen firman kokoamasta infograafista.