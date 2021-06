Huhu: XCOM-studio työstää Marvel-hahmoja sisältävää vuoropohjaista peliä

XCOM-kehittäjä Firaxis ja julkaisija 2K työskentelevät uuden vuoropohjaisen Marvel-teemaisen seikkailupelin parissa, mikäli uuteen huhuun on uskominen.

Pelin kerrotaan sisältävän Marvel-hahmoja kuuluisien ääninäyttelijöiden esittäminä. Redditistä kantautuvaa huhupuhetta tukevat Jason Schreierin kommentit Twitterissä. Muun muassa Bloombergilla monia pelialan uutisia esille tuonut Schreier toteaa, ettei malta odottaa Marvel XCOM:ia.

"Kyllä, tämä 2K-vuoto on totta, mutta en ole varma, tuleeko kaikki olemaan E3:ssa", Schreier kirjoittaa.

Samaisen Redditin huhulistan mukaan tulossa olisi myös Borderlands-sivuosa. Wonderlands-nimeä kantavaa peliä tähdittäisi kukapa muukaan kuin Tiny Tina.

Yes this 2K leak is real but I'm not sure all of it is going to be at E3. Can't wait for Marvel XCOM though https://t.co/6TxZSk8hDa

— Jason Schreier (@jasonschreier) June 3, 2021