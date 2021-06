Yli tuhat peliä reilulla neljällä eurolla – Itch.ion Palestiinan avustuspaketissa mukana myös suomalaisnimiä

Digitaalinen kauppapaikka Itch.io on julkaissut uuden paketin, joka kerää varoja Palestiinan hädänalaisille.

Palestinian Aid -paketti sisältää yli 1000 peliä, ääniraitoja, kirjoja ja paljon muuta reilun neljän euron vähimmäishintaan. Yhteensä 865 tekijää on ilmoittanut pelinsä tai muun tuotteensa mukaan perjantaihin 11.6. asti myynnissä olevaan pakettiin.

Kaikki tuotto lahjoitetaan UNRWA:lle, joka on Yhdistyneiden Kansakuntien avustusjärjestö Palestiinan pakolaisille Lähi-idässä. UNRWA tarjoaa elintarviketukea sekä terveyspalveluja Gazaan.

