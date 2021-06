PS5-pelejä on turha odotella pc:lle heti julkaisussa, paukauttaa PlayStationin kehitysstudion pomo

PlayStation Studiosin johtaja Hermen Hulst kehottaa ihmisiä hankkimaan PlayStation-konsolin, mikäli he haluavat pelata PlayStation-pelejä heti julkaisussa.

Hulst teki PlayStationin blogin äskettäisessä kyselytuokiossa hyvin selväksi, etteivät PlayStation-yksinoikeuspelit tule ilmestymään tulevaisuudessakaan pc:llä ihan lähellä julkaisua. Sony ei halua jättää pc-pelaajia kokonaan ulkopuolelle, vaan päinvastoin laajentaa yleisöään. Hulst kuitenkin toteaa, ettei pc-julkaisuja tulla koskaan tekemään konsolipelivalikoiman rakentamisen kustannuksella.

"Pc:lle suunnittelu on vielä alkuvaiheessa. Horizon Zero Dawn on menestynyt hyvin. Mielestäni se osoittaa, että PlayStation-ekosysteemin ulkopuoliset fanit haluavat kokea hämmästyttävän pelivalikoiman, josta PlayStation-fanit ovat nauttineet jo vuosia", Hulst sanoo.

Hulst painottaa Sonyn arvostavan pc-pelaajia ja haluavan löytää kullekin PlayStation-pelin pc-julkaisulle oikean ajankohdan. Days Gone ilmestyi pc:llä toukokuun loppupuolella, noin kaksi vuotta alkuperäisen PS4-julkaisun jälkeen.

Hulstin mukaan Sonyn studiolla on kehitystyössä parhaillaan yli 25 peliä ja niistä lähes puolet on kokonaan ennennäkemättömiä.