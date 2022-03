Humblen Stand With Ukraine -pelipaketti on kerännyt jo yli 6,8 miljoonaa euroa hyväntekeväisyyteen

Humble Bundlen Stand with Ukraine -paketti on kerännyt jo yli 6,8 miljoonaa euroa hyväntekeväisyyteen ukrainalaisten tueksi.

Humble Games julkaisi perjantaina Stand With Ukraine -paketin, jonka tuotot lahjoitetaan lyhentämättöminä Ukrainan humanitaaristen ponnistelujen tukemiseen Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Stand With Ukraine -paketti sisältää yli 120 peliä, kirjaa ja ohjelmistoa. Peleistä mukana ovat muun muassa Metro Exodus, Back 4 Blood, Satisfactory, The Long Dark, Spyro Reignited Trilogy, Quantum Break, Slay the Spire, Nex Machina, Endless Space 2, Kerbal Space Program, System Shock: Enhanced Edition, Wargroove, kaikki kolme Amnesia-peliä, Sunset Overdrive, Max Payne 3 ja Fable Anniversary.

Stand With Ukraine -paketti on saatavilla ensi perjantaihin 25. maaliskuuta asti täältä.

Itch.ion oma Bundle for Ukraine -tuotepaketti keräsi tahollaan lähes 5,8 miljoonaa euroa.

