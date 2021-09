Huoli pois: Nicolas Cage ei aio koskaan eläköityä

Monessa mukana ollut Nicolas Cage on kertonut EW-julkaisulle hieman tulevaisuudensuunnitelmistaan.

Tulevasta Prisoners of the Ghostland -rainastaan rupatellut Cage kertoi tekevänsä elokuvia hamaan tulevaisuuteen. Eläköityminen ei siis ole näyttelijäveteraanin suunnitelmissa, sillä työnteko omien sanojensa mukaan pitää miehen terveenä. Ja toden totta, projekteja liukuhihnalta työstävän Cagen meriittilista huitelee tällä hetkellä reilusti yli 100 elokuvan paremmalla puolella, ja lisää on siis vain luvassa. Muista Cagen viime aikojen tuotoksista mainittakoon Pig, Willy's Wonderland, Color Out of Space sekä Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Japanissa kuvattu Prisoners of Ghostland julkaistaan Yhdysvalloissa tänään, Suomen aikataulusta ei ole tietoa.