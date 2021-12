Nicolas Cage Draculana tulevassa Renfield-elokuvassa

Tekeillä olevassa Renfield-elokuvassa kreivi Draculana loistaa kukapa muukaan kuin Nicolas Cage!

Jo pari vuotta sitten julkistetun projektin ohjaajana toimii Chris McKay (The Tomorrow War) ja päähenkilö Renfieldinä Nicholas Hoult (Warm Bodies, Mad Max: Fury Road). Käsikirjoituksen on kynäillyt Rick and Morty-sarjasta tuttu Ryan Ridley. Elokuvan juonesta ei toistaiseksi ole julkaistu tietoa, mutta teosta on kuvailtu humoristiseksi nykypäivän seikkailutarinaksi.

Alkuperäisessä Dracula-novellissa R.M. Renfield oli mielisairaalan potilas, jonka uskottiin kärsivän harhaluuloista. Todellisuudessa hän olikin kreivi Draculan palvelija.