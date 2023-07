Ikonista näyttelijä Nicolas Cagea voi nyt pelata Dead by Daylight -selviytymiskauhuilussa

Nicolas Cage saapui Dead by Daylight -kauhumoninpeliin.

Muun muassa elokuvia Face/Off ja Con Air tähdittänyt Cage liittyi Dead by Daylight -rosteriin selviytyjähahmona. Mies esittää itseään, joten animaatiot kuvastavat näyttelijän olemusta. Trailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

Pelin juonen mukaan The Entity kutsui Cagen luokseen, kun hän kuvasi elämänsä roolia. Nyt näyttelijän on selvittävä hengissä murhaajien joukosta, jotka ovat tappavampia kuin raadollisimmat elokuvakriitikot. Cagella on kolme uutta erikoisominaisuutta: Dramaturgia, jossa pelaajat "antavat vaistojensa ottaa vallan" vauhdin (haste) ja satunnaisvaikutusten avulla. Scene Partner, jonka avulla Cage voi tuijottaa tappajia saadakseen "syvemmän näkemyksen heidän prosessistaan" (eli nähdä tappajan auran). Plot Twistin avulla Cage voi puolestaan "päästä syvemmälle hahmoonsa" ja lavastaa kuolemansa.

Cage on nyt pelattavissa julkisessa testiversiossa Steamissa. Koko Nicolas Cage Chapter julkaistaan ostettavaksi kaikilla alustoilla 25. heinäkuuta.

