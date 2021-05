Ilmainen purkkaninjailu maistuu peliväelle – Ninjalaa on ladattu yli 7 miljoonaa kertaa

GungHo Online Entertainment ilmoitti, että ilmaispelattava Ninjala on ohittanut seitsemän miljoonan latauksen rajapyykin.

Peli julkaistiin ensimmäisen kerran Switchille maailmanlaajuisesti kesäkuussa 2020. Aiempi virstanpylväs saavutettiin tämän vuoden tammikuussa, kun kuuden miljoonan latauksen raja rikkoutui.

Uuden miljoonarajan ylittämisen kunniaksi kaikki pelaajat, jotka kirjautuvat Ninjalaan ennen 16. kesäkuuta, saavat ilmaiseksi 100 Jalaa eli pelin sisäistä valuuttaa.

🎊#Ninjala has reached 7 Million Downloads!🎊

We’re giving away 100 Jala to all our players as a token of our appreciation!✨🎁

Check your in-game mailbox for the rewards!

This bonus expires on 6/16 6:59PM PDT so make sure you log in by then!#NintendoSwitch pic.twitter.com/KYILytltcl

— PlayNinjala (@playninjala) May 20, 2021