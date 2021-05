Elämää sukupuuton partaalla olevaan maailmaan – World for Two loikkaa PC:lle

Julkaisija PQube ja kehittäjä Room6 vahvistivat World for Two -seikkailupelin saapuvan PC:lle Steamin kautta 16. heinäkuuta.

World for Two kertoo tarinaa maailmasta, josta äkillinen katastrofi on hävittänyt kaikki eläimet. Ainoa selviytynyt on ihminen, jonka tehtävä on palauttaa elämä hallitsemansa androidin avulla. Steam-julkaisun traileri on katsottavissa uutisen lopussa.

Pikselitaiteella valloittava World for Two julkaistiin ensimmäisen kerran iOS:lle ja Androidille vuonna 2019. Nintendo Switch -versio seurasi vuotta myöhemmin, syyskuussa 2020.